"Mən Azərbaycan xalqına öz sevgilərimi göndərirəm, hamıya dinc şəkildə doğma evlərinə qayıtmağı arzulayıram".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri braziliyalı ulduz futbolçu Ronaldinyo "Twitter"də bildirib.

“Mən bu ölkədə xoş qarşılanmışam və mənə gözəl münasibət bəsləyiblər. Mən bir daha oraya qayıtmağı arzu edirəm”, - deyə o əlavə edib.

(Baku.ws)

