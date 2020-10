"Vasitəçilər beynəlxalq hüququn normalarına və bitərəfliyə riayət etmək baxımından bitərəf və qərəzsiz olmalıdır."

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Prezident İlham Əliyev bu gün "Twitter"də etdiyi paylaşımda qeyd edib:

