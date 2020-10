Daxili İşlər Nazirliyi komendant saatı ilə bağlı xalqa daha bir müraciət ünvanlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, müraciətdə bildirilir:

"Hərbi vəziyyət rejiminin tətbiqi insanların və ölkəmizin təhlükəsizliyinin təmininə yönəlmiş konstitusion aktdır. Hərbi vəziyyət rejiminə və komendant saatı qaydalarına dönmədən əməl edək!".

