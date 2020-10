Bu gün Avropa Liqası qrup mərhələsinin ikinci turu çərçivəsində Azərbaycanın “Qarabağ” klubu Türkiyədə İspaniya “Vilyareal”ı ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən “Başakşəhər Fatih Terim” stadionunda keçirilən qarşılaşmanın ilk hissəsi qolsuz başa çatıb.

Matçın ikinci hissəsində Ağdam təmsilçisi hesabı açsa da, sonradan 3 qol buraxaraq meydanı xalsız tərk edib - 1:3

