Gecə saatlarının olmasına baxmayaraq, mənfur düşmən təxribatlarını davam etdirməkdədir. Ermənilər bu dəfə Ağcabədi rayonu ərazisindəki qəbiristanlıqları hədəf alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, erməni vandalizimi nəticəsində dağılmış qəbirlərin böyük əksəriyyətinin əsrdən çox tarixi var.

Yerli sakinlər bildirirlər ki, mənfur düşmənlərimizin insanlıqdankənar hərəkəti nə mülki əhalinin, nə də ordumuzun döyüş əzmini qıra bilməyib.

Ətraflı Baku TV-nin süjetində:

