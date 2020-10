Xankəndidə ermənilərin silah anbarı məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə Xankəndidə ermənilərin silah anbarının partladılması və yanması kadrları yer alıb.

Videonu təqdim edirik.

(Milli.az)

