Türkiyənin sabiq baş naziri Məsud Yılmaz İstanbulda dünyasını dəyişib.

Metbuat.az “sözcü”yə istinadən xəbər verir ki, 73 yaşlı siyasətçi uzun sürət xəstəlikdən əziyyət çəkirdi.

Qeyd edək ki, “Ana Vətən” partiyasının keçmiş sədri Məsud Yılmaz Türkiyənin baş naziri, xarici işlər naziri, mədəniyyət və turizm naziri vəzifələrində çalışıb. O, indiyədək 6 dəfə millət vəkili seçilib.



