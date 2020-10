İş adamı orduya "Hummer" hədiyyə etdi - FOTOLAR

İş adamı Cavidan Qorçıyev Qarabağın azadlığı uğrunda vuruşan əsgərlərimizə köməklik göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənc biznesmen bu məqsədlə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinə şəxsi avtomobilini hədiyyə edib.

O, işlək vəziyyətdə olan «Hummer h3» markalı «pikap»ı təmənnasız olaraq sərhədçilərin ixtiyarına verib.

Sərhəd Xidmətinin əməkdaşları ilə görüşən C.Qorçıyev bildirib ki, bir iş adamı kimi daim dövlətimizin və dövlətçiliyimizin yanındadır: «Hamımız bu Vətənin, bu torpağın övladıyıq. Kimin nəyə gücü çatırsa, Silahlı Qüvvələrə yardım etməlidir. Bütün Azərbaycan xalqı Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşib və əminəm ki, hörmətli ölkə başçısının rəhbərliyi altında biz Qarabağı işğaldan tamamilə azad edəcəyik. İnanıram ki, o gün çox yaxındadır. Qarabağ Azərbaycandır!».

(Qaynarinfo)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.