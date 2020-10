Təhsilin distant təşkili işə bağlı yeni dəyişikliklər açıqlanır - CANLI YAYIM

Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda tədris prosesin dekabrın 1-dək distant qaydada təşkili ilə bağlı brifinq keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, mətbuat konfransında Təhsil naziri Emin Əmrullayev iştirak edir.

Brifinqdə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin distant (məsafədən) formada təşkili təmin edilməsi ilə bağlı qaydalara dəyişikliklər müzakirə edilir.

