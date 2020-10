Bu ilki tədris ilinin qısaldılması nəzərdə tutulmur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Təhsil naziri Emin Əmrullayev Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində deyib.

"Prosesin ortasındayıq və qərar vermək çətindir. Proses bitdikdən sonra qiymətləndirmə aparılacaq", - nazir əlavə edib..

