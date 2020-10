9-11-ci siniflərin buraxılış imtahanı olacaq? - RƏSMİ CAVAB

Bölgələrdə internet şəbəkələrinin genişləndirilməsi çox qısa zamanda mümkün deyil. İctimaiyyətdə belə fikirlər var ki, hamıya planşetlər paylansa, problem həll oluna bilər. Amma mənim fikrimcə, bunlar qısa müddətdə həll edilə bilmir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil naziri Emin Əmrullayev bildirib.

Nazir qeyd edib ki, növbəti il üçün daha bir neçə məktəbdə fiberoptik internet şəbəkəsinin yaradılması nəzərdə tutulur.

O həmçinin, 9-11-ci siniflərin buraxılış imtahanında hansısa problemlərin olması gözlənilmir.

