Qubadlı rayonunun ərazisi Ermənistan ərazisindən artilleriya atəşinə tutulur

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Gorus rayonu tərəfdən Qubadlı rayonunun ərazisini artilleriya atəşinə tutur.

