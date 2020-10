Düşmənin ən qorxulu yuxusu “Kargu-2” PUA-ları Qarabağ səmasında - FOTO / VİDEO

“Kargu-2” pilotsuz uçuş aparatını Türkiyə yalnız öz məqsədləri üçün deyil, həm də ixrac edə biləcəyi kamikadze dronlarıdır.

"Kargu" dronunun əsas xüsusiyyətləri

"Kargu-2" pilotsuz uçuş aparatlarının terror və "asimmetrik müharibə" ilə mübarizə aparmaq üçün yaradıldığı vurğulanır. PUA-nın kütləsi cəmi 15 kq-dır. "Kargu-2" havada 30 dəqiqəyə qədər qala bilir.

Dron yerdən operator tərəfindən idarə olunur. Operator dronları istənilən obyektlərə, o cümlədən hərəkətli obyektlərə yönəldə bilər. Əgər dronlar hədəfi məhv etməyibsə, sonradan yenidən istifadə üçün operatorun yanına qayıda bilir.

Bu pilotsuz uçuş aparatları düşmənin şəxsi heyətini və digər silahsız hədəflərini məhv etmək üçün qəlpəli, yüngül zirehli təhdidlərə hücum üçün kumulyativ, məhdud məkanda yerləşən hədəflərə qarşı isə termobarik döyüş başlıqları ilə təchiz edilə bilər. Bundan əlavə, pilotsuz vasitə stasionar hədəfləri məhv etmək üçün də istifadə edilə bilər.

Pilotsuz istifadənin yarımavtonom rejimi "Kargu"nun hədəfləri müstəqil aşkar edib vura biləcəyini göstərir, operator isə yalnız onu müəyyən bir əraziyə göndərməlidir. Operator dronun hücumunu ləğv edə bilər və ya başqa bir hədəfə yönləndirə bilər.

Sürü hücumu: yeni texnologiyanın faydaları

Ən maraqlısı, 2019-cu ildə pilotsuz kamikaze vasitələrinin istehsalçısı olan STM şirkəti, "Kargu" dronlarına əlavə avtonomluq verməsi, eyni zamanda dronların bir böyük dəstə ("sürü") daxilində birgə hərəkət etmək imkanları üzərində işlədiyini elan etdi.

29-a qədər pilotsuz kamikadze eyni vaxtda “sürü” halında hərəkət edir.

Yüngül zirehli texnikanın karvanları və konvoyları, adi yük maşınları və yolsuzluq avtomobilləri, silah-sursat anbarları, təyyarə bazaları - bütün bu obyektlər "Kargu" dronları tərəfindən rahatlıqla məhv ediə bilir. Dron sürüsü ilə düşmən müdafiəsinin basdırılmasına və hədəflərin daha təsirli məhv edilməsinə nail olmaq mümkündür.

“Sürü” texnologiyası sonradan digər pilotsuz aparatlara və sursatlara da tətbiq oluna bilər. İndi Türkiyəni dünya PUA istehsalının lokomotivi adlandırmaq olar.

"Kargu-2" PUA-ları verilmiş tapşırıqları yerinə yetirməkdən ötrü hədəfin 6 metr yaxınlığına qədər çatıb, özünü partladaraq ətrafdakı hər şeyi məhv edir. "Kargu-1" seriyasına nisbətən daha səssiz olan bu PUA-lar daha uzaq məsafə qət edə və havada daha çox qala bilir.

Video çarxlarda "Kargu"nun praktikada necə hərəkət etdiyini müşahidə edə bilərik.

(ölkə.az)

