Bölgələrdə internet şəbəkəsinin genişlənməsi qısa zaman ərzində mmükün deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Təhsil naziri Emin Əmrullayev bu gün keçirdiyi brifinqdə deyib.

Onun sözlərinə görə, bizdə bəzən belə fikirlər səslənir ki, hamıya planşet paylansa, problem həll oluna bilər. Amma bu, belə deyil.

Emin Əmrullayev deyib ki, növbəti illərdə 100 məktəbdə fiberoptik şəbəkənin qurulması nəzərdə tuturlur.

