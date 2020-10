“Qalatasaray”ın daha bir futbolçusunda koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubun rəsmi saytı məlumat yayıb. Oktyabrın 31-də “Ankaragücü” ilə keçiriləcək Super Liqa matçı öncəsi bütün kollektivdən koronavirus testi götürüldüyü və futbolçulardan birinin testi müsbət nəticə verdiyi bildirilib.

Adı açıqlanmayan oyunçu karantinə alınıb və müalicəsinə start verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.