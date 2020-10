Bu gündən “Teams” proqramının Azərbaycan dilində istifadəsi mümkündür.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkilinə dair əlavə tədbirlər üzrə keçirilən brifinqdə Təhsil naziri Emin Əmrullayev bildirib.

Nazir qeyd edib ki, əvvəlki narazılıqlar nəzərə alınaraq, “Microsoft” şirkətilə danışıqlar aparılıb və razılıq əldə edilib.

