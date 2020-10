Xəbər verdiyimiz kimi "McDonald’s" şirkəti ermənilərin təzyiqi ilə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən restoranlar şəbəkəsinə aid sosial şəbəkə səhifələrindən Azərbaycan bayraqlı paylaşımları sildirib. Sosial şəbəkələrdə hər kəs restoranı boykot etməyə çağırıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, xalq artisti Röya Ayxan da bu boykota qoşulub. Belə ki, xalq artisti sosial media hesabında foto paylaşaraq: "Heç kim qazanc və maraq Azərbaycan xalqından üstün ola bilməz" sözlərini yazıb.



