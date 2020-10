Azərbaycan Ordusuna məxsus PUA-nın guya cəbhə xəttində vurulması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumat yalan və dezinformasiyadır.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

