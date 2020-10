Düşmənin raket-artilleriya silahları anbarı məhv edildi - RƏSMİ

Ermənistan mətbuatı guya Azərbaycan Ordusuna məxsus döyüş sursatı anbarının məhv edilməsi ilə bağlı növbəti yalan məlumat yayıb. Lakin düşmən həmin anbarın yaxın məsafədən çəkilmiş videogörüntüsünü məlumata əlavə etməklə öz saxtakarlığını bir daha ifşa edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə nazirliyinin Mətbuat Xidməti məlumat yayıb.

"Həqiqətdə isə oktyabrın 29-da gecə saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş ərazimizdəki yeni inşa edilmiş raket-artilleriya silahları anbarı bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib", - açıqlamada bildirilib.

