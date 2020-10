Tibb elmləri doktoru, respublikanın baş pediatrı Nəsib Quliyev vəzifəsindən azad olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a N.Quliyev özü məlumat verib.

O qeyd edib ki, vəzifəsindən azad edilməsi yaşı ilə əlaqədardır.

