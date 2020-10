İctimai Televiziyanın aparıcısı Jalə Həsənliyə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ötən gün aparıcının anası dünyasını dəyişib.

Bu barədə Jalə sosial şəbəkə hesabında məlumat verib.

Xatırladaq ki, Jalə Həsənli işğaldan azad edilən kəndlər haqda xəbər verəndə efirdə göz yaşlarını saxlaya bilməmişdi. Onun bu reaksiyası Türkiyə mediasının da diqqətini çəkməyi bacarmışdı.

