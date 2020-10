Azərbaycan Avropa Məhkəməsinə müraciət edib - I vitse-prezidentin köməkçisi

Oktyabrın 27-də Azərbaycan Avropa Məhkəməsinə müraciət edib. Müraciətdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü nəticəsində külli miqdarda insan haqların;n pozulduğu öz əksini tapıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Ermənistan tərəfindən ölkəmizin cəbhə xəttindən uzaqda yerləşən müxtəlif bölgələrində, o cümlədən Gəncə və digər şəhərlərdə dinc əhaliyə qarşı törədilmiş cinayət işlərinin istintaqının ilkin nəticələrinə dair brifinqdə 1-ci vitse prezidentin köməkçisi Elçin Əmirbəyov deyib.

E.Əmirbəyov qeyd edib ki, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının pozulması ilə bağlı faktlar artıq təqdim olunub:

“Həyat hüququnun pozulması ilə bağlı maddə imkan verir ki, Azərbaycanın müraciətinə baxılsın. Yaxın vaxtlarda müraciətə baxılacaq və Ermənistandan bununla bağlı izahat tələb olunacaq. Artıq video foto sübutlar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə təqdim olunub”.

Onun sözlərinə görə, xüsusilə kaset bombalardan istifadəilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.