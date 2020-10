"Bu gün İzmirdə baş verən güclü zəlzələdən zərərçəkənlərə dəstək məqsədilə aidiyyəti qurumlar əraziyə göndərilib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan "Twıtter" səhifəsində yazdığı açıqlamada bildirib.

İzmir Bələdiyyə sədri Tunc Şoyer isə zəlzələ nəticəsində 20-yə yaxın binada dağıntı olduğunu qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.