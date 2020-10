Oktyabrın 30-da saat 20:25 radələrində cəbhənin Ağdam istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus 1 ədəd “Osa” ZRK bölmələrimiz tərəfindən məhv edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

