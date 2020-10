Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramovun Cenevrədə ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri ilə görüşü baş tutub.

Görüş 8 saata yaxındır davam edir. Tam qapalı görüşdür, görüşlə bağlı məlumat mediaya sızdırılmır.

Metbuat.az xəbər verir ki, son məlumatları AZTV-nin əməkdaşı Cenevrədən canlı bağlantı ilə çatdırıb.

Görüntüləri təqdim edirik:

