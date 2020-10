Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev özünün tvitterdəki səhifəsində Türkiyədə baş verən zəlzələ ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir: "Dualarımız qardaş Türkiyə ilə birlikdədir. Zəlzələdə həyatını itirənlərə Uca Allahdan rəhmət diləyirik. Başın sağ olsun Türkiyə! Keçmiş olsun”.

