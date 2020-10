SON DƏQİQƏ: ATƏT-in Minsk qrupu XİN başçılarının görüşü ilə bağlı BƏYANAT YAYDI

ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Cenevrədə baş tutan Azərbaycan və Ermənistan XİN başçılarının görüşü ilə bağlı bəyanat yayıb.

Bununla bağlı ATƏT-in rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib.

Bəyanatda bildirilib ki, tərəflər bir sıra addımlar atmağa razılaşıblar:

“Razılaşmaya əsasən, tərəflər beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun olaraq qəsdən mülki əhalini və ya qeyri-hərbi obyektləri hədəf almayacaq. Bundan başqa, tərəflər Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə lazımi təhlükəsizlik zəmanətini verərək döyüş sahəsindəki qalıqların toplanmasında və mübadiləsində fəal iştirak edəcəklər. ərəflər bir həftə ərzində BQXK-ya giriş və mümkün mübadilə üçün həbsdə olan əsirlərin siyahısını təqdim edəcəklər”.

Eyni zamanda, tərəflər münaqişəsinin hərtərəfli həllin əsas elementləri ilə bağlı mövqelərini aydınlaşdırmağa yönəlmiş açıq və əsaslı danışıqlar aparacaqlar.

