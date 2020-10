Ermənistan Azərbaycan mülkilərinə 218 raket atıb

Ermənistanın Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı təxribat və müharibə cinayətləri ilə bağlı növbəti brifinq keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, İqtisadi İslahatların Təhlili Mərkəzinin sədri Vüsal Qasımlı bildirib ki, Ermənistan sentyabrın 27-dən bəri Azərbaycanın 182 yaşayış məntəqəsinə mərmi atıb: “Bu məntəqələrə düşən mərmilərin sayı 27 308 ədəddir.

Goranboya 49, Füzuliyə 34, Bərdəyə 30, Gəncəyə 22, Tərtərə 18, Ağcabədiyə 14 raket atılıb. Ümumilikdə Azərbaycan yaşayış məntəqələrinə 218 raket zərbəsi endirilib”.

