Dünyaca tanınmış əfsanəvi aktyor Şon Konneri bu gün 90 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İngiltərə mətbuatı məlumat yayıb.

Şon Konneri 25 Avqust 1930-cu ildə Şotlandiya-nın Edinburq şəhərində anadan olub. "Agent 007" filmində oynadığı Ceyms Bond rolu ilə dünya şöhrəti qazanıb. 70-dən çox filmdə rol alan əfsanəvi



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.