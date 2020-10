“Qəbələ”dən qələbə, “Zirə” “Səbail”lə bərabərə qaldı

Bu gün Azərbaycan Premyer Liqasında 8-ci tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 2 matç keçirilib. “Qəbələ” doğma meydanda “Sabah”a 2:1 hesabı ilə qalib gəlib.

Günün digər görüşündə isə “Səbail” “Zirə”nin qonağı olub və qarşılaşma 0:0 hesabı ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, turun digər oyunları sabah keçiriləcək.

31 oktyabr

“Zirə” - Səbail” 0:0

Hakimlər: Orxan Məmmədov, Qəzənfər Məmmədov, Vüqar Bayramov, Rəhim Həsənov

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

“Qəbələ” - “Sabah” 2:1

Qol: Yusif Nəbiyev, 31 (1:0), Nikolas Raysel, 54 (2:0), Ramil Şeydayev, 80 (2:1)

Hakimlər: Vüqar Həsənli, Cəmil Quliyev, Kamran Bayramov, Rəvan Həmzəzadə

Qəbələ şəhər stadionu

