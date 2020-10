Cavaxetiya ermənisi yalvarır: döyüşə gəlin...

Qarabağdakı erməni işğalçılarının mövqeyi pisləşdikcə, onların kömək çağırışları bir o qədər yüksəlir. Ermənistan artıq qadınları, uşaqları, qocaları, keşişləri və hətta məhkumları cəbhəyə göndərib, lakin “top yemi” hələ də çatışmır - İrəvan artıq Azərbaycan Ordusunun qalibiyyətini dayandırmaq gücündə deyil.

Təkcə Qarabağdakı separatçılar deyil, digər yerlərdə olanlar da kömək üçün diasporaya müraciətləri davam etdirirlər. Üstəlik, yalnız maliyyə deyil. Onlara döyüşçülər və terrorçular lazımdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda Qarabağda döyüşən Gürcüstanın Samtsxe-Cavaxetiya bölgəsindən olan məşhur separatçı Vahan Çaxalyan, Cavaxetiya ermənilərindən Qarabağa gəlmələrini və kömək etmələrini gözyaşları axıdaraq xahiş edir.



“Facebook” səhifəsində Çaxalyan gələcək silahlılara diversiya hazırlıq kursları keçmələrini tövsiyə edib, hətta əlaqə qurmalı olduqları telefon nömrəsini də paylaşıb.

Vətəndaşları Cavaxetiya sakinləri olan Gürcüstanın hüquq-mühafizə orqanları artıq hərəkətə keçməlidirlər. Çünki gələcəkdə Qarabağdan sağ qaça biləcək həmin şəxslər artıq təlim keçmiş, hazırlıqlı döyüşçü kimi və “Cavaxetiyanı Ermənistana birləşdirmək” xəyalı ilə Gürcüstana qayıdacaqlar.

Gürcüstanın baş ağrısına ehtiyacı varmı? Çətin ki. Buna görə gürcü qonşularımızın indi Çaxalyanın tərəfdarlarına qarşı müvafiq profilaktik tədbirlər görməsi lazımdır.

