Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkənin İzmir vilayətində zəlzələ baş verən bölgəyə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) tərəfindən qurulan koordinasiya mərkəzinə gələn Türkiyə Prezidenti ərazidə aparılan axtarış-xilasetmə işləri ilə tanış olub.

Xatırladaq ki, oktyabrın 30-da Türkiyənin Egey vilayətində 6,6 bal gücündə zəlzələ baş verib.

