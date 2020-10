Türkiyənin İzmir bölgəsində zəlzələ qurbanlarının sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbii fəlakət nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 39 nəfərə çatıb. Yaralı sayı 885 nəfərdir.

Qeyd edək ki, hələ də 8 binanın dağıntıları üzərində axtarış-xilasetmə işləri davam etdirilir.



