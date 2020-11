Türkiyə Prezidentinin sözçüsü İbrahim Kalın koronavirus infeksiyasına yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kalın "Tvitter" hesabında məlumat paylaşıb.



Hazırda özünü yaxşı hiss etdiyini deyən Türkiyə rəsmisi xəstəliyi yüngül simptomlarla keçirdiyini, artıq müalicənin son mərhələsində olduğunu vurğulayıb.

