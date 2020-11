Ermənistanda son sutka ərzində 2441 nəfər koronavirus (COVID-19) infeksiyasına yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə COVID-19-a yoluxanların ümumi sayı 92 254 nəfərə yüksəlib.



Ermənistanda koronavirusdan bir gündə 22 nəfər ölüb, bununla pandemiya qurbanlarının sayı 1363-ə çatıb. Hazırda Ermənistanda 34 691 aktiv koronavirus xəstəsi var.

