Çavuş Əzizov Bəhruz Fikrət oğlu torpaqlarımızın işğalçılardan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin bir neçə canlı qüvvəsini və avtomobil texnikasını dəqiq atəşlə məhv edib.

Metbuat.az Müdafiə Nazirliyinin igid döyüşçümüzlə bağlı hazırladığı videonu təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.