Türkiyənin İzmir bölgəsində zəlzələ qurbanlarının sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbii fəlakət nəticəsində həyatını itirənlərin sayı 51 nəfərə çatıb. Bu barədə Türkiyə Prezidentinin köməkçisi Fuad Oktay məlumat verib.Yaralı sayı 896 nəfərdir.



Onlardan 667-si xəstəxanadan evə buraxılıb. Hazırda 229 nəfərin müalicəsi davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.