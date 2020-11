Gürcüstanda son 24 saat ərzində daha 1791 nəfərdə COVID-19 aşkarlanması ilə ölkədə koronavirusa yoluxma halı 40 min 727-yə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə sutka ərzində daha 28 nəfərin xəstəlikdən vəfat etməsi ilə ölüm hallarının sayı 335-ə çatıb.

Ümumilikdə sağalanların sayı isə 25 min 104 nəfərdir.

