Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Ordusunun uğurları barədə növbəti videosunu təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirliyin yaydığı məlumat Müddətdən Artıq Həqiqi Hərbi Xidmət qulluqçusu Heydərov Cəsarət Şakir oğlu haqdadır.

Qeyd edilir ki, o, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda gedən döyüşlərdə dəqiq atəşlə düşmənin minaatan bölməsini, şəxsi heyət və texnikasını məhv edib.

