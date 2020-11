Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkənin sabiq Baş Naziri Mesut Yılmazla vida mərasiminə qatılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, M.Yılmaz son mənzilə Marmara Universiteti İlahiyyat Fakültəsindən yola salınıb.

Xatırladaq ki, 73 yaşlı keçmiş Baş Nazir oktyabrın 30-u dünyasını dəyişib.





