Oktyabrın 30-da İzmir şəhərində baş vermiş 6.6 maqnitudalı zəlzələdən sonra axtarış-xilasetmə işlərində iştirak edən vətəndaşın fotoları ölkədə gündəm olub.

Metbuat.az “Hürriyət”ə istinadən verdiyi xəbərə görə, Türkiyə Speoloji Federasiyasının Axtarış və Xilasetmə qrupunun əməkdaşı Tahsin Kaymak saatlarla davam edən axtarışdan sonra 2 yaşlı uşaqla ana-atasının cəsədlərini çıxarıb.

Daha sonra fasilə edən Kaymak göz yaşlarına hakim ola bilməyib.







