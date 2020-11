Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan Ordusunun uğurları barədə növbəti videonu təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirliyin yaydığı məlumat Baş leytenant Abdullayev Anar Azər oğlu haqdadır.

Qeyd edilir ki, vətənimizin ərazi bütövlüyünün bərpası uğrunda gedən döyüşlərdə verdiyi hədəflərə atılan dəqiq atəşlə düşmənin bir sıra strateji obyektlərini, canlı qüvvələrini, top və hubitsalarını, zirehli texnikalarını, atəş vasitələrini və dayaq məntəqələrini məhv edib.

