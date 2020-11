Zəlzələdə ölənlərin sayı 55-ə çatdı - YENİLƏNİB

Türkiyənin İzmir şəhərində baş vermiş zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 44 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Yeraltı təkanlar nəticəsində 896 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 667-si xəstəxanadan evə buraxılıb, 229-nun müalicəsi isə davam etdirilir.

***

Zəlzələ qurbanlarının sayı 49-a yüksəlib.

***

Türkiyə Prezidentinin köməkçisi Fuad Oqtay zəlzələ nəticəsində həyatını itirənlərin sayının 51-ə çatdığını açıqlayıb.

***

Türkiyə Səhiyyə naziri Fəxrəddin Qoca 55 nəfərin öldüyünü açıqlayıb.

