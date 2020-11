Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu sahəsində gedən döyüşdə zərərsizləşdirilən düşmən bölmələrindən hərbi qənimət kimi silah və sursat götürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Əldə edilən silah və sursatın videogörüntüsünü təqdim edirik:

