İstanbul şəhərinin Fatih rayonundakı İstanbul Universiteti Çapa Tibb Fakültəsi Xəstəxanasının yeni tikilən binasında güclü yanğın olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə yerinə yağınsöndürənlər cəlb edilib.

Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır.

