Rza Diqqəti Xudafərindən yeni fotolar çəkdi

“National Geografic” jurnalının tanınmış fotojurnalisti, Azərbaycan əsilli fransız fotoqraf Rza Diqqəti (Reza Deghati) oktyabrın 4-də erməni işğalından azad edilən Cəbrayıl şəhərinə səfər edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, öz instaqram hesabında Xudafərin körpüsündən fotolar paylaşan fotojurnalist bu fikirləri qeyd edib:

“Azərbaycan, Cəbrayıl rayonu, 2020-ci ilin oktyabrı.

Avropa ilə Asiya arasında ticarət yolları yaradan, Avropada şərqşünaslar və fars, türk dünyası və Çində şairlər tərəfindən hekayələr, əfsanələr və fantaziyalar qurmağa ilhamlandıran İpək Yolu.

Xudafərin körpüləri 13-cü əsrdə Böyük İpək Yolu zamanı Azərbaycan və İran arasında faktiki olaraq təbii sərhəd olan Araz çayını keçmək üçün istifadə olunan iki tarixi körpüdür.

1993-cü ildən 2020-ci ilin oktyabrına qədər Cəbrayıl rayonu erməni qüvvələrinin işğalı altında olub. 18 oktyabrdan etibarən Azərbaycan qüvvələri bölgəyə və bu tarixi- simvolik abidələrə nəzarəti geri aldı.

Azərbaycanda idim, onların xəttini izləyən gözəl və qədim Xudafarin körpülərinə baxırdım, baxışlarım Araz çayını keçib 1981-ci ildə tərk etdiyim gündən bəri olmadığım bir ölkəyə - İrana çatdı.

Cəbrayılda ailələr doğulduqları ərazini 27 ildən sonra ilk dəfə görə biləcəklər”.









