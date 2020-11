Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Zəngilan rayonu sahəsində bölmələrimizin mövqelərini atəşə tutan düşmənin 2 ədəd BM-21 “Qrad” yaylım atəşli reaktiv sistemi məhv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

