Dağlıq Qarabağdakı separatçıların lideri Araik Arutunyan Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən məhv edilib.

Bu barədə Metbuat.az “Clash Report”a istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, A.Arutunyan Azərbaycan Ordusu tərəfindən məhv edilən hərbi avtomobil karvanında olub.

