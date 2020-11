“Qarabağ”dan darmdağın, “Neftçi”dən heç-heçə

Azərbaycan Premyer Liqasında 8-ci tura yekun vurulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, günün ilk matçında "Neftçi" "Sumqayıt"ın qonağı olub. Qarşılaşma qolsuz başa çatıb.

Günün ikinci matçında isə “Qarabağ” “Azərsun Arena”da “Keşlə”ni sınağa çəkib. Ağdam təmsilçisi rəqibini 6:1 hesabı ilə darmadağın edib.

Azərbaycan Premyer Liqası

8-ci tur

1 noyabr (bazar)



14:00. “Sumqayıt” – “Neftçi” - 0:0

16:00. “Qarabağ” – “Keşlə” - 6:1

Qollar: Filip Ozobiç, 4, 60, Bədavi Hüseynov, 12, Kvabena Ovusu, 38, Mahir Emreli, 65, 89 - Vüsal İsgəndərli, 26

