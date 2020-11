Rusiya səfirliyi ermənilərin yalanını üzə çıxardı

Rusiya Federasiyasının Yerevandakı səfirliyi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin zərbələri nəticəsində guya Rusiya sərhədçilərinin həlak olması haqqında şayiələri təkzib edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin “ Facebook” dakı səhifəsində yerləşdirilmiş bəyanatında deyilir.

Kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin iki rus sərhədçisinin ölümü ilə bağlı bir neçə mənbədə eyni anda ortaya çıxan "məlumatları" şərh etmək istəyi müraciətləri ilə əlaqədar olaraq bildiririk. Bu, həqiqətə uyğun deyil.

KİV-i bu cür məlumatlarda diqqətli və tərəfsiz olmağa çağırırıq”, - deyə diplomatik missiyanın “Facebook”dakı səhifəsində bildirilib.

